Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB'ye Soruşturma Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili devam eden soruşturmalara değindi. Soruşturmaların ilerledikçe derinleşeceğini belirten Erdoğan, bu süreçte belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığının deşifre olacağını ifade etti.

Soruşturmanın Derinlemesi ve Etkileri

Erdoğan, İBB'ye yönelik soruşturmanın çok yönlü bir inceleme süreci olduğunu vurguladı ve bu süreçte suç örgütlerinin bağlantılarının ortaya çıkmasının önemine dikkat çekti. İlerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşılacağını belirtti.