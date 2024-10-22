Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İcraat Seferberliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan süreçte milletin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

İcraat Seferberliği Hedefi

Erdoğan, "Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3,5 yıllık süreyi, ülkemiz ve milletimiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız" ifadelerini kullandı.

Bu dönemde, ülkenin her alanda daha fazla ilerleme kaydetmesini sağlamak için gerekli adımları atacaklarını vurguladı.