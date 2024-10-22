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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan çatışmaları ve AK Parti'nin birlikteliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 15:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Önemli Gelişmeler

Erdoğan, 12 Ekim tarihi itibarıyla 8. kongre sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bu süre zarfında 259 ilçede kongrelerin başarıyla tamamlandığını belirterek yeni seçilen ve görevine devam edenleri tebrik etti.

Parti Disiplini ve Birlik

Toplantıda, partinin iç bütünlüğü ve birlik vurgusu öne çıktı. Erdoğan, "AK Parti çatısı altında ben ve bencilliğe yer yoktur. Bu kadronun kalbinde millete hizmet etme aşkı vardır" dedi. Ayrıca, görev devredenlere teşekkür eden Erdoğan, "Kongre maratonumuzu bir bayrak yarışı anlayışıyla sürdüreceğiz"

Siyasi Hedefler ve Umut Mesajı

Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti için bir istikbal mücadelesi yürütüyoruz""Tüm umutlarını AK Parti'nin zayıflamasına bağlayan siyaset tüccarlarının heveslerini yine kursaklarında bırakacağız"

İcraat Seferberliği

Son bir yılda üst üste yaşanan seçimler sebebiyle gerilen siyasi atmosferin dağıtılması amacıyla adımlar atıldığını söyleyen Erdoğan, "Bu süreçte ülkemiz ve milletimiz için bir icraat seferberliği başlatacağız"

Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Erdoğan, tüm millete "Bir olalım, iri olalım, diri olalım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerilim ve sokak siyaseti tüm ülkeye kaybettirecektir"

Toplantıda yapılan konuşmalar, partinin geleceği için belirleyici bir önem taşıyor. Erdoğan'ın birlik, dirlik ve toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşma arzusu, gelecekteki süreçlerin şekillenmesine katkıda bulunabilir.

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