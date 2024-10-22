Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Mesajlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Toplantı, AK Parti Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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Erdoğan, 12 Ekim tarihi itibarıyla 8. kongre sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bu süre zarfında 259 ilçede kongrelerin başarıyla tamamlandığını belirterek yeni seçilen ve görevine devam edenleri tebrik etti.

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