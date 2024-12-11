Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Üzerine Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan hakları konusundaki mevcut durumu ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, geldiğimiz noktada insan haklarının sadece dünyanın belirli bir bölgesine ve belirli bir insan nüfusuna uygulanır şekilde algılandığını ifade etti.

İnsan Haklarının Evrenselliği

Erdoğan, konuşmasında insan haklarının evrensel bir değer olduğunu ve bu hakların tüm bireyler için geçerli olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, insan haklarının kapsamının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.