Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Vurgusu

Erdoğan, sosyal medya baskıları ve muhalefetin tutumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 17:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hükümet olarak kimsenin özgürlüğü, ifade hürriyeti veya hayat tarzı ile bir sorunumuz yok. Her zaman hukuk ve demokrasi temelinde hareket ettik" dedi.

Sosyal Medya ve Muhalefet Eleştirisi

Erdoğan, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda rahatsızlıklarını dile getirerek, "Bu alandaki şirketlerin tutumu rahatsız edici. Ülkemizdeki muhalefet ise oportunist bir yaklaşım sergiliyor," diye konuştu. Erdoğan ayrıca, bu muhalefetin sosyal medya platformlarının olumsuz yönlerini eleştirmediğini vurguladı.

Açıklamaların Ardından Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı, 22 yıllık iktidarları boyunca insan hakları alanında önemli reformlar yaptıklarını belirterek, "Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Toplumun her kesiminden bireylerin bu eğitim programına katılımını önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim Programının Önemi

İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının, hafıza tazeleme ve yeni hedefler belirleme konusunda katkı sağlayacağını söyleyen Erdoğan, katılımcılara hitap eden bir eğitim programının, daha müreffeh bir Türkiye için atılmış değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Erdoğan'a İnsan Hakları Başkanlığı'nın çalışmalarını içeren bir kitap seti takdim etti.

İLGİLİ HABERLER

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekli dikkat kesilecek: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor

Kamu bankasından 7 Eylül müjdesi! Seç beğen al - Her birinde 8.500 TL Bankkart'a tanımlanıyor!

VPN tehlikesi! Instagram’a böyle girenler dikkat! İzleniyorsunuz

Adalet Bakanlığı 11 farklı kadroda devalım başladı! 4B’linin yüzü yüksek maaşla gülecek

TEİAŞ’tan tarihi alım! KPSS’den 60 alana memurluk kapısı açıldı!