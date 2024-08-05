Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnsan Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Programında Konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği İnsan Hakları Eğitim Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hükümet olarak kimsenin özgürlüğü, ifade hürriyeti veya hayat tarzı ile bir sorunumuz yok. Her zaman hukuk ve demokrasi temelinde hareket ettik" dedi.

Sosyal Medya ve Muhalefet Eleştirisi

Erdoğan, sosyal medya platformlarının denetimi konusunda rahatsızlıklarını dile getirerek, "Bu alandaki şirketlerin tutumu rahatsız edici. Ülkemizdeki muhalefet ise oportunist bir yaklaşım sergiliyor," diye konuştu. Erdoğan ayrıca, bu muhalefetin sosyal medya platformlarının olumsuz yönlerini eleştirmediğini vurguladı.

Açıklamaların Ardından Önemli Vurgular

Cumhurbaşkanı, 22 yıllık iktidarları boyunca insan hakları alanında önemli reformlar yaptıklarını belirterek, "Bu alandaki çalışmalarımız devam edecek. Toplumun her kesiminden bireylerin bu eğitim programına katılımını önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Eğitim Programının Önemi

İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan eğitim programının, hafıza tazeleme ve yeni hedefler belirleme konusunda katkı sağlayacağını söyleyen Erdoğan, katılımcılara hitap eden bir eğitim programının, daha müreffeh bir Türkiye için atılmış değerli bir adım olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Erdoğan'a İnsan Hakları Başkanlığı'nın çalışmalarını içeren bir kitap seti takdim etti.