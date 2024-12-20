Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ve Suriye ile Ticari İlişkilere Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak ve Suriye İle Ticari İlişkilere Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ve Suriye ile gerçekleştirecekleri ticari ilişkilerin yoğunlaştırılacağını açıkladı. Erdoğan, bu adımın hem Suriye hem de Türkiye için yeni bir hareketlenme yaratacağını belirtti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Irak'la, Suriye'yle ticari ilişkilerimizi yoğunlaştıracağız. Bu, gerek Suriye için gerek Türkiye için yeni bir hareketlenmeyi her bakımdan getirecek" ifadelerini kullandı. Bu yorumlar, Türkiye'nin bölgedeki ekonomik etkileşimini arttırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınma için işbirliğinin önemine dikkat çekti.