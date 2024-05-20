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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu! "Türkiye, İran'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında hayatını kaybeden İranlı yetkililer için İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'e taziye dileklerini iletti ve Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 19:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a taziye telefonu! "Türkiye, İran'ın yanında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a Taziye Mesajı: Komşuluk ve Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İran'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Taziye ve Destek Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhbir'e, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindeki heyetin helikopter kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Türkiye, İran'ın Yanında

Erdoğan, Türkiye'nin bu zor günlerde İran'ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirtti. Türkiye'nin, İran'a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunu her zaman yerine getirmeye devam edeceğini vurguladı.

Reisi ve Abdullahiyan'ın Katkıları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Türkiye ve İran ilişkilerine yaptığı katkıların daima hatırlanacağını ifade etti. Erdoğan, bu üzücü olayın iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştireceğini belirtti.

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