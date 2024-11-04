Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK 40. Toplantısı'nda Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İSEDAK 40. Toplantısı Açılış Konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı'nın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, konuşmasına bir dua ile başlayarak, İstanbul gibi tarihi bir şehirde katılımcıları ağırlamanın kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

İSEDAK'ın Önemi

Erdoğan, İSEDAK'ın İslam dünyasının en önemli ekonomi ve ticaret platformu olduğuna vurgu yaparak, almaya çalışacakları kararların tüm üye ülkeler için hayırlı olmasını umduğunu ifade etti. Merhum Turgut Özal ve dönemin diğer liderlerine de saygı duruşunda bulunan Erdoğan, çalışmalardaki katkıları için teşekkür etti.

Krizin İç Yüzü

Konuşmasında, özellikle son bir yılda İslam coğrafyasında yaşanan acılara dikkat çeken Erdoğan, "İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri Gazze'de yaşandı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bin Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Gelecek Umutları

Yıllar içinde pek çok zorluğun üstesinden gelindiğini vurgulayan Erdoğan, "Niyetimiz hayırdır, Allah'ın izniyle akıbetimiz de hayrolacaktır. Rabb'im yolumuzu açık etsin" diyerek, gelecekte daha iyi konumlara ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

Erdoğan son olarak, Gazze ve Lübnan'daki dram hakkında duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu toplantılar yapılırken bile insanlarımız ölmeye devam ediyor" dedi.