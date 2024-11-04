Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK Konferansında Filistin Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İSEDAK Toplantısında Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısı'nın açılışında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Siyonist rejim ve onun destekçilerinin Filistin'de son 13 aydır pek çok zulüm ve soykırıma imza attığını belirtirken, "Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler" ifadelerini kullandı.

Yaşanan Acılar ve Direniş

Geçtiğimiz 13 ay boyunca Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan acılara değinen Erdoğan, "Bir insan nasıl bu kadar alçaklaşabilir?" diye sorguladıklarını ifade etti. Henüz bebek konumundaki çocukların hedef alınmasının kendilerini derinden yaraladığını vurguladı. Bununla birlikte, Gazze'deki direnişin de büyük bir kahramanlık örneği olduğunu belirtti.

Filistinli Kardeşlere Destek

Erdoğan, "Filistin halkı 13 ayda 50 bin şehit verdi. Bu zorluklara rağmen onurlarından taviz vermedi" dedi. Ayrıca, Filistinli şairin sözlerini hatırlatarak, direnişin önemine vurgu yaptı. Türkiye'nin, Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke olduğunu da sözlerine ekledi.

Uluslararası Destek ve Çağrı

Erdoğan, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunarak, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası platformlarda aktif olarak tepkilerini ortaya koyduklarını dile getirdi. Filistin Devleti'nin tanınması için tüm ülkelere çağrıda bulunduklarını vurguladı.

İslam Dünyasına Birlik ve Dayanışma Çağrısı

Cumhurbaşkanı, İslam dünyasının Filistin ve Lübnan halkının haklı mücadelelerine destek vermesinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, sadece bu şekilde İsrail'in saldırılarının etkilerini azaltabileceklerini ifade etti.

Son olarak, Erdoğan, düşkünlük içinde olan Filistinli kardeşlerine ve kahraman şehitlere selam durarak konuşmasını sonlandırdı.