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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İŞKUR Gençlik Programı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı ile öğrencilere önemli maddi desteklerin sağlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İŞKUR Gençlik Programı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İŞKUR Gençlik Programı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere yönelik İŞKUR Gençlik Programı hakkında önemli bilgiler paylaştı. Program kapsamında katılan öğrencilerin alacağı destek miktarları da netleşti.

Destek Tutarları

Erdoğan, ayda 5 gün programa katılacak olan öğrencilere 5 bin 415 lira, 14 gün katılacak olanlara ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek verileceğini açıkladı. Bu önemli adım, gençlerin yaz dönemi staj ve deneyim kazanmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu program, gençlerin iş hayatına hazırlık süreçlerinde büyük bir destek işlevi görecek. Erdoğan, gençlerin geleceği için atılan bu adımın önemine dikkat çekti.

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