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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İŞKUR Gençlik Programı'na Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin üniversite eğitimi sırasında İŞKUR Gençlik Programı'ndan yararlanabileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İŞKUR Gençlik Programı'na Destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gençlere Yeni Fırsatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, (İŞKUR Gençlik Programı) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gençlerin üniversite eğitimleri sürerken başka alanlarda kendilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklarını vurguladı.

İŞKUR Gençlik Programı Nedir?

İŞKUR'un yeni sağladığı bu program, gençlerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve iş hayatına hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır. Programa katılan gençler, pratik deneyim edinme imkanına sahip olacaklar.

Bu program sayesinde gençler, hem akademik eğitimlerine devam ederken hem de kariyerlerine yön verecek yetkinlikleri kazanabilecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, gençlerin gelişimi için sunulan önemli bir fırsatın altını çizmektedir.

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