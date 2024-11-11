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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İsrail'e karşı alacağı kararlara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 18:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Önemli Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın İsrail saldırganlığını durdurmak için atacağı adımların ve alacağı kararların kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Erdoğan, bu süreçte birlik ve dayanışmanın sağlanmasının elzem olduğunu belirterek, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Ayrıca, İslam dünyasının bu meselede daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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