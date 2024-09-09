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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs davasına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı'na Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küdüslülerin haklarının korunması için İslam İşbirliği Teşkilatı'nın önemini vurguladı. Erdoğan, "Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın giderek artan bu saldırılara göz yumması mümkün değildir" diyerek, tehditlere karşı birliktelik çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Rolü

Erdoğan, Kudüs davasının sadece bir siyasi mesele olmadığını, aynı zamanda bir inanç meselesi olduğunu belirterek, İslam dünyasının bu konuda daha aktif olması gerektiğini ifade etti. Bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmanın, Kudüs'ün geleceği açısından kabul edilemez olduğunu da sözlerine ekledi. Unutulmaması Gerekenler

Ülkeler arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve Kudüs davasına sahip çıkılması gerektiği, Erdoğan'ın vurguladığı unsurlar arasında yer aldı.

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