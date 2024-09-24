Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslamofobiyle Mücadele Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart 2024'te kabul edilen karar tasarısının gereği olarak, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde en kısa sürede "İslamofobiyle Mücadele Özel Temsilcisi" atanmasını beklediklerini belirtti.

İslamofobinin Önlenmesi İçin Adımlar

Bu gelişme, dünya genelinde artan İslamofobi ile mücadele konusunda alınacak önlemlerin önemini vurguluyor. Erdoğan, bu adımın uluslararası platformda İslam karşıtı tutumların önüne geçme açısından kritik olduğunun altını çizdi.