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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'nin Ailesine Taziye İletişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas liderinin ailesine taziye telefonuyla başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmail Heniyye'nin Ailesine Taziye İletişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesiyle telefonda görüştü.

Görüşme Detayları

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla yaptığı açıklamada, Heniyye'nin uğradığı hain saldırı sonucu şehit olmasından dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Aileye Başsağlığı Dilekleri

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye'nin eşi ve çocuklarına başsağlığı dileyerek, ailenin acısını paylaştığını ifade etti.

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