Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstihbarat Önlemleri
Erdoğan, "İsrail'in saldırganlığı kulak ardı edilemez. İstihbarat teşkilatımızla birlikte, İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı ve atabileceği adımları kontrol altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.