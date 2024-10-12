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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlıklarını eleştirerek, Türkiye'nin istihbarat önlemlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsrail’in Türkiye’ye yönelik düşmanca tutumları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstihbarat Önlemleri

Erdoğan, "İsrail'in saldırganlığı kulak ardı edilemez. İstihbarat teşkilatımızla birlikte, İsrail’in Türkiye’ye yönelik attığı ve atabileceği adımları kontrol altında tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, bölgedeki gerginliğin arttığı bir dönemde gelmesi açısından dikkat çekici bulunuyor.

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