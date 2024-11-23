Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Açıklaması: Zulmü Körükleyen Destekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda gün yüzüne çıkan uluslararası adaletsizliklere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, demokrasi ve insan hakları konularında sık sık nutuklar atan bazı ülkelerin, katliamları ve soykırımları durdurmak yerine, İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklediğini ifade etti.

Uluslararası Toplumun Sorumsuzluğu

Erdoğan, bu tür ülkelerin tavırlarının, dünya genelinde yaşanan insanlık dramlarını görmezden geldiğine dikkat çekti. "Dünyanın bir kısmı, adaletin ve insan haklarının yanında durmak yerine, kendi çıkarlarını gözetiyor," diye ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.