Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Eleştiri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda İsrail'in uyguladığı yöntemleri eleştirerek, "İsrail'in devlet terörünün karşısında durmak, bizim için İslami, imani bir vazifedir, vatani bir meseledir. Tabii ki milli bir meseledir." ifadesini kullandı.

Devlet Terörü ve Milli Sorumluluk

Erdoğan, bu konuda toplumun ve devletin bir araya gelerek, düşmanca politikaları protesto etmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, ulusal dayanışmanın önemini de vurguladı.