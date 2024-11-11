Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Karşı Ticari Kısıtlamalar ve Filistin Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Ticari Kısıtlamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Riyad'da düzenlenen olağanüstü ortak zirve toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye olarak İsrail'e yönelik ticari kısıtlamaları yürürlüğe koyduklarını belirtti. "Netanyahu hükümetine Filistin topraklarını işgalinin maliyeti olduğunu hissettirecek somut ve gerçekçi tüm önerileri hayata geçirmeye hazırız," dedi.

Filistinli Şehitler ve İnsani Yardım Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlara dikkat çekerek, bugüne kadar %70'i çocuk ve kadın olan 50 bin Filistinlinin şehit olduğunu ifade etti. "Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum," diyerek acısını paylaştı.

İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar 84 bin tondan fazla yardım gönderdiğini ve engeller kalktığında daha fazlasını göndermeye hazır olduğunu belirtti.

İslam Ülkeleri İçin Birlik Çağrısı

Erdoğan, müslüman ülkelerin İsrail'e karşı atılabilecek adımlara öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi: "Filistinli kardeşlerimizin de kendi içlerinde milli birlik sağlayabilmelerini gönülden arzu ediyoruz. Bunun için her türlü desteği vermeye hazırız," şeklinde konuştu.

Daha fazla ülkenin Filistin Devletini tanımasının önemine değinen Erdoğan, "Güvenlik Konseyindeki direncin de aşılarak Filistin Devletinin Birleşmiş Milletler üyesi olduğu günleri göreceğine inanıyoruz," dedi.

Erdoğan, konuşmasında uluslararası alanda İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve ticaretin sonlandırılmasının gerekli olduğunu vurguladı. 52 ülke ve iki uluslararası teşkilatın bu girişime destek verdiğini sözlerine ekledi.

Son olarak, toplantının alınacak kararların Filistin ve Lübnan halkına hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan tüm taraflara teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.