Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiri

Erdoğan'dan İsrail'e Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik süregelen saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

Batılı Ülkelere Eleştiri

Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin bu duruma karşı gösterdiği sessizliğin ve İsrail'e sağladıkları desteklerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. "Gazze’deki bu insani krize duyarsız kalmak, insanlık adına büyük bir ayıptır," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Duyarlılık Çağrısı

Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun bu konuda daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti. "Sivillerin büyük acılar çektiği bu dönemde, herkesin sorumluluk alması şart," diyerek çağrıda bulundu.