Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada İsrail yönetimini sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, İsrail'in insan haklarına yönelik ihlallerini gündeme getirerek, "İsrail yönetimi, temel insan haklarını hiçe sayarak bir millete karşı etnik temizlik, apaçık bir soykırım uygulamakta, topraklarını işgal etmektedir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Tepkilere Dikkat Çekti

Erdoğan, bu tür eylemlerin uluslararası toplum tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayarak, tüm dünya ülkelerine çağrıda bulundu.