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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Erdoğan, Batı Şeria'daki protestoya müdahaleyi lanetledi ve hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil protestoya "barbarca müdahalesini" şiddetle kınadı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya müdahalesini lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İnsanlık Suçlarına Dikkat Çekti

Erdoğan, mesajında ayrıca, "Türkiye olarak, İsrail'in yaklaşık bir yıldır süren, kadın çocuk demeden 41 bin insanın yaşamına son veren bu işgal ve soykırım politikasının durması gerektiğini ve bu suçların hesabının hukuk önünde verilmesi için her platformda mücadele edeceğiz." dedi.

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