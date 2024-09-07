Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in son saldırılarında hayatını kaybeden genç bir kız hakkında sert ifadeler kullandı. Ayşenur Ezgi Eygi’nin alçakça katledilmesi, Erdoğan’ın gündeminde önemli bir yer edindi.

Masum Sivillerin Kayıpları

Erdoğan, İsrail güçlerinin şimdiye kadar 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 40 bin masum sivili öldürdüğünü belirtti. Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı, bu tür hain saldırıların kabul edilemez olduğunun altını çizerken, masum insanların hayatlarını kaybetmesi konusunda dünya kamuoyunu daha fazla duyarlı olmaya davet etti.