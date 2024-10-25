Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında, İsrail'e yönelik kapsamlı bir silah ambargosu getirilmesi amacıyla girişimlerde bulunduklarını duyurdu. Erdoğan, bu konudaki çağrılarının destek bulduğunu ifade etti.

Girişimler Hız Kazanıyor

Erdoğan, "BM çatısı altında soruna bir çözüm olması için girişim başlattık. İsrail'e kapsamlı silah ambargosu konulması için yaptığımız çağrımıza destek verenlerin sayısı artıyor," diye belirtti. Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı, ilgili ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bu konudaki duyarlılıklarından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.