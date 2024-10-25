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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık ittifakı ile kalıcı barış arayışında önemli adımlar atıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Silah Ambargosu Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e yönelik silah ambargosu konusunda önemli bir açıklamada bulundu.

İnsanlık İttifakı Üzerine Vurgu

Erdoğan, "Umarız 'İnsanlık İttifakı' olarak bu girişimimizi başarıya ulaştırır ve kalıcı barış için bir kapı aralarız" ifadelerini kullandı. Bu sözler, dünya genelinde barış ve insan hakları konularına dikkat çekmeyi hedefliyor.Kalıcı Barış İçin Mücadele

Cumhurbaşkanı, barış sürecinin önemine dikkat çekerken, uluslararası toplumun da bu süreçte daha aktif bir rol oynaması gerektiğini vurguladı.

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