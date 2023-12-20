Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: 2024 zalimin cezasını aldığı yıl olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, siyasetten edebiyata her alanda yapabilecek olanın yapmadığı, yapanın da bilmediği bir durumla karşı karşıya olduklarını söyledi. Gençlerin yeterince cesur davranmadıklarını üzüntüyle gördüklerini belirten Erdoğan, dar kadrolu anlayışın yerine daha özgürlükçü bir anlayış gelmeden hedeflerine ulaşamayacaklarını ifade etti. Ülkenin sahip olduğu muhteşem potansiyeli bu şekilde etkili bir şekilde devreye sokabileceklerini kaydetti.

Erdoğan, kendi ülkesinin, kendi toplumunun sorunu ile ilgilendikleri için bu konuları gündeme getirdiklerini dile getirdi. Ama dünyada da aynı sorunun var olduğunu vurguladı. Gerçekten yapabilecek olanların Gazze'deki katliamı durdurmadıklarını eleştiren Erdoğan, İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurduğu bu sistemin insanlık adına utanç verici bir durum olduğunu söyledi.

Erdoğan, 2024 yılının, mazlumların acılarının dinmesi bir yıl olacağını umduğunu vurguladı.

Erdoğan, Cumhuriyetin ikinci asrını, layıkıyla yaşamanın yolu medeniyetlerini yeniden yüceltmekten geçtiğini belirtti. Bu kutlu yolda en büyük desteği kültür sanat insanlarından aldıklarının altınız çizdi.