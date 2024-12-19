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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin Açıklaması: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Filistin Açıklaması: İki Devletli Çözüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uzun soluklu hedefimiz iki devletli çözümü hayata geçirmek için bir müzakere sürecinin başlatılması olmalıdır" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki barış çabalarına dair güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.

Bölgedeki Gelişmeler Üzerine

Erdoğan, barış ve güvenliğin sağlanması için uluslararası toplumun ortak çözüm arayışlarına katkıda bulunmasının önemine değindi. İki devletli çözümün, kalıcı bir anlaşma sağlanması için temel bir yöntem olduğunu vurgulayan Erdoğan, tüm tarafların işbirliği yapmasının gerekliliğini ön plana çıkardı.

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