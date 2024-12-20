Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki: 'Batılı Ülkeler Görev Almalı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İşgaline Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır dönüşü yaptığı uçuşta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "İsrail'in durdurulması için ABD başta olmak üzere Batılı ülkelere büyük görevler düşüyor" dedi. Ortadoğu'daki huzurun temin edilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İsrail'in, Suriye'nin topraklarını işgalinin kabul edilemeyeceği en gür şekilde ifade edilmelidir" ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Hukukun İşletilmesi Gerekiyor

Erdoğan, "İsrail'in uluslararası hukuku çiğnemeyi adet haline getirdiğini" vurguladı. Gazze ve Lübnan'daki eylemlerin ardından dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı, "İsrail'in Golan Tepeleri işgali, BM Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 242 numaralı kararıyla kınanmıştır. Bu kararın yeniden hatırlatılması ve uygulanması için uluslararası toplumun harekete geçmesi önemlidir" dedi.

Bumerang Etkisi

Erdoğan, "İsrail bumerangı, yarın onları destekleyenleri de hedef alır" uyarısında bulundu. Batılı ülkelerin yapılan zulme karşı seslerini yükseltmeye başladığını belirten Erdoğan, o gün sessiz kalanların bugün pişmanlık içinde olduklarını ifade etti. "Yarın pişman olmamak için bugün gerekli adımları atmalılar" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Türkiye Güvenli Liman

Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin Türkiye'ye duyduğu güveni dile getiren Erdoğan, "Biz, dostlarımız ve kardeşlerimiz için güvenli liman olduğumuzu tarih boyunca defalarca kanıtladık" dedi. Türkiye'nin yardımlarının ve desteklerinin önemine değinen Erdoğan, "Ayrımcılık, tefrika bizim kitabımızda yer bulmaz" sözleriyle birlikteliğin önemini vurguladı.

Suriye-Türkiye İlişkileri

Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin geleceği hakkında umutlu olduğunu belirtti. "Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumanın yolu, terör örgütleri ile mücadeleden geçiyor" dedi. Türkiye'nin sınır güvenliği için yürüttüğü çalışmaların altını çizen Erdoğan, Suriye diplomasisinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

Trump'ın Açıklamaları

Son olarak, Donald Trump'ın Türkiye'yle ilgili övgü dolu sözlerini değerlendiren Erdoğan, "Sayın Trump, pragmatik bir siyasetçi." dedi. Türkiye'nin uluslararası etkisinin farkında olduğunu ifade eden Erdoğan, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" diyerek Türkiye’nin misyonunu vurguladı.