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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'deki soykırımını ele aldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmede dikkat çeken konulara değindi. Erdoğan, görüşmenin önemli başlıklarından birinin, İsrail'in Gazze'de ve Filistin topraklarında uyguladığı soykırım ile Lübnan'daki saldırılar olduğunu ifade etti.

Gazze ve Filistin'deki Durum

Erdoğan, İsrail'in gerçekleştirdiği askerî harekâtların uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti ve bu konuda uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti. Diplomatik Çabalar

Erdoğan, bu tür saldırıların durdurulması için uluslararası sulh ve güvenliğin sağlanması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistinlilerin haklarını savunmak amacıyla Türkiye'nin uluslararası platformlarda aktif bir şekilde yer aldığını sözlerine ekledi.

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