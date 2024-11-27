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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Lübnan Ateşkesine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında kabul edilen ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Lübnan Ateşkesine İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibarıyla yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduğunu duyurdu. Anlaşmanın bölgedeki barışı pekiştireceğine inandığını ifade eden Erdoğan, karşılıklı diyalog ve uzlaşının önemine vurgu yaptı.

Barışa Giden Yolda Önemli Bir Adım

Yürürlüğe giren ateşkesin, bölgedeki gerginliği azaltma ve halkların huzurunu sağlama yönünde önemli bir adım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun barış çabalarına destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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