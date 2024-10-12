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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye Açıklamaları

Erdoğan, İsrail'in tehdidine dikkat çekerek, barış için çabalarını sürdüreceklerini ifade etti ve yeni anayasaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail ve Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sonrasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail'in bölgesel barışa yönelik en büyük tehdit olduğunu vurguladı ve bu tehdidin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Tehidi ve Suriye Üzerine Değerlendirmeler

Erdoğan, "İsrail, bölgesel ve küresel barışa yönelik en somut tehdittir. Bu tehdidi dünya barışını koruma görevini üstlenenler sonlandırmalı" dedi. İsrail'in Lübnan ve Şam'a yönelik potansiyel saldırılarına da değinen Erdoğan, "İsrail'in Şam'ı işgal etmesi, Suriye haritasının parçalanması anlamına gelir" şeklinde uyarıda bulundu.

Suriye'nin Barış İçin Çabaları

"Suriye'nin iç savaşta yaşadığı acıların daha da derinleşmesine insanlık karşı çıkmalıdır" diyen Erdoğan, ülkesinin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiğini ve barış için çabalarını artıracağını belirtti. Türkiye'nin tüm diplomatik kanalları kullanarak barışı sağlama çabası içerisinde olduğunu söyledi.

Yunanistan ile İyi Komşuluk İlişkileri

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in deniz yetki alanlarıyla ilgili olumlu adımlar atılması çağrısına yanıt verdi ve "İyi komşuluk esası, iki ülkenin de kazanacağı formülün anahtarıdır" dedi.

Yeni Anayasa Çağrısı

Bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diyalog vurgusu yapan Erdoğan, "Yeni anayasa çağrımız, ülkemizdeki huzur ve barışı pekiştirmek içindir. Prangaları söküp atmanın yolu kapsayıcı bir anayasa yapmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

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