Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Yönetimine Sert Mesaj: Yıkımın Bedeli Tahsil Edilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Yönetimine Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, ‘İsrail yönetiminden, öncelikle sebep oldukları yıkımın bedeli tahsil edilmeli’ dedi.

Erdoğan, bu yıkımın ardından Gazze’deki yeniden inşa süreçlerine vurgu yaparak, ‘Bununla da yeniden inşa süreçleri başlatılmalıdır’ ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu süreçteki rolü ve destek faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Uluslararası toplumun da konuyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Gazze'nin durumu üzerine dikkat çekti ve öncelikli adımların atılması gerektiğini belirtti.