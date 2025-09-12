Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Emanetine Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Emanetine Vurgu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Emanetine Vurgu

Erdoğan: İstanbul'un hatırasına gölge düşürmedik, emanete sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İstanbul'un tarihî ve kültürel mirasına olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve şehrin geleceğine sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

"Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız."

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki taahhüdünü öne çıkarıyor.

İLGİLİ HABERLER

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
3
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
4
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
5
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi
6
Altınözü'nde Yenilenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Amirliği Hizmete Açıldı
7
Bolu'da 'Terörsüz Türkiye' Buluşması: MHP Heyeti STK'larla Bir Araya Geldi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak