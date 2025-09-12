Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Emanetine Vurgu

Erdoğan: İstanbul'un hatırasına gölge düşürmedik, emanete sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İstanbul'un tarihî ve kültürel mirasına olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi ve şehrin geleceğine sahip çıkma kararlılığını vurguladı.

"Bugüne kadar İstanbul'un aziz hatırasına ve emanetine gölge düşürmedik, inşallah bundan sonra da emanete sahip çıkacağız."

Bu sözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusundaki taahhüdünü öne çıkarıyor.