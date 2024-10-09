Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin, kadın hakları ile kadınlara yönelik şiddetle mücadele üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığını vurguladı.

Kadın Hakları Mücadelesi

Erdoğan, bu kararın ardından yapılan eleştirilere yanıt verirken, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmamız, kadın hakları ve şiddetle mücadele konusunda sürdürülen çabalarımızda bir eksiklik oluşturmadı." ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarının sürdüğünü ve bu konudaki politikalarının devam edeceğini belirtti.