DOLAR
34,23 0,09%
EURO
37,58 0,25%
ALTIN
2.882,84 0,06%
BITCOIN
2.129.211,74 0,22%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin kadın haklarına olumsuz etkisi olmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 13:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin, kadın hakları ile kadınlara yönelik şiddetle mücadele üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmadığını vurguladı.

Kadın Hakları Mücadelesi

Erdoğan, bu kararın ardından yapılan eleştirilere yanıt verirken, "İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmamız, kadın hakları ve şiddetle mücadele konusunda sürdürülen çabalarımızda bir eksiklik oluşturmadı." ifadelerini kullandı.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlılıklarının sürdüğünü ve bu konudaki politikalarının devam edeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadın Hakları Üzerine Açıklamalarda Bulundu
3
Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton'dan Yapay Zeka Uyarısı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şiddete Sıfır Tolerans Vurgusu
5
THY Pilotunun Uçuş Sırasında Hayatını Kaybetmesi Üzüntüyle Karşılandı
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezasızlık Algısına İlişkin Açıklama
7
Gazze'nin Kuzeyinde Filistinlilerin Kararlılığı

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Emekli, memur fark etmiyor! Banka herkese 1.600 TL Ekim ayında ödüyor