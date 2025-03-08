Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: İddialar Asılsız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili iddialarını kesin bir dille reddetti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi Açıklaması: İddialar Asılsız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Net Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin özellikle ana muhalefet partisinin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili öne sürdüğü iddiaları sert bir dille yanıtladı. Erdoğan, bu iddiaların hiçbir temeli bulunmadığını vurgulayarak, ülkenin ulusal çıkarları ve toplumsal değerleri açısından önemli bir mesaj verdi.

İddialara Cevap

Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nin düzgün bir şekilde anlatılmadığını belirterek, muhalefetin bu konuda yanıltıcı bir tutum sergilediğini savundu. Ülke çıkarlarını ön planda tutan bir yaklaşım ile hareket ettiklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kararlı duruşlarını sürdüreceklerini ifade etti.

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