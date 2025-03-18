Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstilacılara Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada coğrafyamız üzerinde oynanan oyunlara dikkat çekti.

Sert Mesajlar Verdi

Erdoğan, "Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya yeltenenler, karşılarında Türkiye'yi bulacaklardır" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kararlılığı

Bu açıklamalarla birlikte, Türkiye’nin uluslararası platformda alacağı pozisyonun ne denli kritik olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Erdoğan, ülkesinin kararlılığını her fırsatta dile getirerek, dış politikadaki duruşunun önemini vurguladı.