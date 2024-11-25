Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Ardından Millete Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hemen yanı başında devam eden tehlikeli savaşın görmezden gelinmesine dikkat çekti. "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor." şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri tebrik etti ve geçen günlerde yapılan 20 bin yeni öğretmenin atamasını duyurdu. Eğitim alanında yürütülen çalışmaların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Eğitimde değişim ve yeniliğe direnmek, hayatın kendisine direnmek demektir," dedi.

Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın haklarına yönelik mücadelelerinin devam edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye, hükümetlerimiz döneminde kadına şiddetle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dış Politika ve Gazze

Dış politikada yaşanan sıkıntılara da değinen Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor." dedi. Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikalarına karşı en güçlü tepkiyi verdiklerini vurguladı. Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların 86 bin tona ulaştığını açıkladı.

Filistin Konusundaki Duruş

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği yeniden vurgulayarak, "Türkiye, Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden daha fazlasını yapmaktadır." dedi. Filistin davasına sağladıkları desteğin yekünde önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu meseleden siyasi rant devşirmeye çalışanlarla muhatap olmayacaklarını sözlerine ekledi.

Son olarak, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye'nin Gazze için attığı adımları ve insani yardım çabalarını anlattıklarını belirten Erdoğan, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.