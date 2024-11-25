DOLAR
34,54 -0,16%
EURO
36,28 -0,92%
ALTIN
2.921,46 2,81%
BITCOIN
3.294.658,68 1,49%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada eğitime, kadın haklarına ve dış politikaya dair kritik vurgular yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Sonrası Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın Ardından Millete Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin hemen yanı başında devam eden tehlikeli savaşın görmezden gelinmesine dikkat çekti. "Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı, son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor." şeklinde konuştu.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenleri tebrik etti ve geçen günlerde yapılan 20 bin yeni öğretmenin atamasını duyurdu. Eğitim alanında yürütülen çalışmaların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Eğitimde değişim ve yeniliğe direnmek, hayatın kendisine direnmek demektir," dedi.

Kadın Hakları ve Şiddetle Mücadele

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde kadın haklarına yönelik mücadelelerinin devam edeceğini belirten Erdoğan, "Türkiye, hükümetlerimiz döneminde kadına şiddetle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiştir." ifadelerini kullandı.

Dış Politika ve Gazze

Dış politikada yaşanan sıkıntılara da değinen Erdoğan, "İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar, bölgedeki diğer ülkeleri de etkiliyor." dedi. Türkiye olarak İsrail'in saldırgan politikalarına karşı en güçlü tepkiyi verdiklerini vurguladı. Türkiye'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların 86 bin tona ulaştığını açıkladı.

Filistin Konusundaki Duruş

Erdoğan, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği yeniden vurgulayarak, "Türkiye, Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden daha fazlasını yapmaktadır." dedi. Filistin davasına sağladıkları desteğin yekünde önemli olduğunu belirten Erdoğan, bu meseleden siyasi rant devşirmeye çalışanlarla muhatap olmayacaklarını sözlerine ekledi.

Son olarak, Suudi Arabistan'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi'nde Türkiye'nin Gazze için attığı adımları ve insani yardım çabalarını anlattıklarını belirten Erdoğan, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
2
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Mahkumların Dörtte Birinde Uyuz Salgını
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Denetim Genelgesi Müjdesi
4
Kırgızistan'da Tehdit Mektubu Gönderen Şahıs Gözaltında
5
Yarasalar Ekolokasyon ile İşitme Kaybına Hızla Uyum Sağlıyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zorbalığa 'Eyvallah' Etmeyiz
7
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit: 'Aranan Eleman' Modeliyle Geleceği Şekillendiriyoruz

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor

Kabine’den haber var! Emeklisi, asgari ücretlisi bu zammı bekliyordu

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı