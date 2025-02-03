Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı Sonrası Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, Yunanistan'da yaşanan sarsıntılara atıfta bulunarak, depreme hazırlığın Türkiye için bir beka meselesi olduğunu vurguladı.

Sağlık Yatırımlarına Vurgu

Erdoğan, Türkiye'nin en büyük yatırımlarından birinin sağlık alanında yapıldığını belirterek, AK Parti iktidarı öncesinde halkın nitelikli sağlık hizmeti alma konusundaki zorluklarına dikkat çekti. Son 22 yılda bu sistemi güçlendirerek, daha ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sunduklarını ifade etti.

COVID-19 salgını sürecinde sağlık altyapısının test edildiğini hatırlatan Erdoğan, gelişmiş ülkelerin bile pandemide zorluk yaşadığı bir dönemde Türkiye'nin başarılı bir yönetim sergilediğini kaydetti.

Yeni Sağlık Modeli

Erdoğan, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı ile koruyucu sağlık modeline geçildiğini ifade ederek, aile hekimleri aracılığıyla vatandaşların sağlıklı hizmet alacağını belirtti. Bu sistemin hastanelerdeki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğunu ve hastaların tedaviye hızlı erişimlerini sağlayacağını vurguladı.

Erken Tanı ve İlaç Kolaylığı

Aile hekimlerinin 1 ayda 5 milyon 200 bin vatandaşa sağlık taraması yaptığını paylaşan Erdoğan; koroner arter hastalığı, hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklarda erken tanının önemine değindi. Ayrıca, hastalara raporlu ilaçlarını aile hekimlerinden yazdırma kolaylığı sunulduğunu duyurdu.

Deprem Gündemi ve Yeniden Yapılanma Çabaları

Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde hayatını kaybedenleri anarak, bu konunun her zaman önceliklerinin olduğunu belirtti. Deprem bölgesindeki çalışmaları bizzat takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, 201 bin 431 bağımsız birimin hak sahiplerine teslim edildiğini vurguladı.

Gelecek Planları ve Taahhütler

Erdoğan, afetzede şehirlerin yeniden inşasında ilk günkü hassasiyetle hareket edildiğini belirtirken, yaraların sarılması ve hak sahiplerinin evlerine kavuşmadan durmayacaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri ile şehirlerin depreme hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Türkiye'nin şehirlerini depreme dayanıklı hale getirmek için yerel yöneticilerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.