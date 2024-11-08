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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların eşit haklar ve fırsatlardan yararlanması için eksiklikleri gidereceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Haklarına Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların insan onuruna yakışan bir yaşam sürmesi ve haklardan eşit şekilde faydalanması konusundaki taahhütlerini yineledi.

“Eksiğimiz Varsa Kapatacağız”

Erdoğan, "Kadınların insan onuruna yakışan hayat sürmeleri, hak, fırsat ve imkanlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız," dedi.

Bu açıklama, kadınların toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla atılacak adımların altını çiziyor.

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