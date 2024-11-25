Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın Hakları Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Özellikle, bu örgütün yaptığı insan hakları ihlallerine dikkat çeken Erdoğan, "Bölücü terör örgütündeki tecavüzden infaza, her türlü insan hakkı ihlalini görmezden gelenlerin meselesi asla kadınların hak ve hukuku, özgürlüğü olamaz" ifadelerini kullandı.

Kadın Hakları ve Özgürlükleri Üzerine

Erdoğan, bu açıklamasıyla birlikte kadın haklarının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kadınların hakları ve özgürlükleri konusundaki hassasiyetine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.