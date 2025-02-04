Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın İstihdamında Önemli Artış Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın İstihdamında Rekor Artış Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde kadın iş gücünün ve istihdamının artırılması yönünde atılan adımları duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, son bir yılda kadın iş gücümüzde 429 bin ve kadın istihdamımızda 397 bin artış yaşandığını belirtti.

Kadınların Ekonomideki Rolü Artıyor

Bu rakamlar, kadınların ekonomik hayatta daha aktif bir rol alması için yürütülen politikaların başarısını gözler önüne seriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların iş gücündeki varlığının artırılmasının, ülkenin ekonomik kalkınması açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, kadın istihdamını geliştirmek için yapılan çalışmalara olan desteği de pekiştiriyor. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal ve ekonomik açıdan da çeşitli faydalar sağlayacak.