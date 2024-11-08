Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Yapay Zeka Vurgusu

Kadın ve Adalet Zirvesi Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında önemli değerlendirmelerde bulundu. Zirve, Haliç Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla gerçekleştirildi.

Teknolojik Dönüşüm ve Kadın

Erdoğan, konuşmasında, "Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Ardından internet ve bilişim teknolojilerinin etkisiyle daha derin bir değişim dalgasına kapıldık." ifadesini kullandı. Ayrıca, KADEM'in düzenlediği uluslararası zirvelerde kadınların karşılaştığı engellerin aşılması ve daha adil bir sistemin inşası için çeşitli kararlar alındığını belirtti.

Zirvenin Önemi

Yapay zeka ve kadın teması etrafında yapılacak tartışmaların önemli sonuçlar doğuracağına inandığını dile getiren Erdoğan, etkinliğin kadınlar ve toplum için olumlu katkılar sağlayacağını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ve zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Tarihsel Değişim ve Teknoloji

Erdoğan, tarihin her 100 yılda bir değişim geçirdiğini belirterek, "Teknoloji, insan davranışlarını ve beklentilerini dönüştürmekte, yeni tüketim araçlarını hayatımıza sokmaktadır." dedi.