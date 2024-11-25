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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Şiddet Mesajı: Sinema ve Dizi Sektörüne Çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede sinema ve dizi sektörünün üzerine düşen sorumlulukları hatırlattı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Şiddet Mesajı: Sinema ve Dizi Sektörüne Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına şiddetle mücadelede sinema ve dizi sektörüne dikkat çekerek, "Kadına şiddet konusunda, sinema ve dizi sektörümüzün de artık kendine bir çekidüzen vermesi gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bu açıklama, toplumda kadına yönelik şiddetin azaltılması için medya ve eğlence endüstrisinin oynayabileceği rolün önemine vurgu yapmaktadır. Erdoğan, sektörün bu konuda daha duyarlı ve sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini belirterek, toplumun bilinçlenmesi adına önemli adımlar atılmasının gerekliliğini vurguladı.

Bu çağrı, hem izleyici bilinci oluşturmak hem de kadına şiddeti önleyici içeriklerin yaygınlaştırılması açısından kritik bir öneme sahiptir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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