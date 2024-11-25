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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına şiddete karşı sert mesaj verdi: 'Şiddet uygulayanların insani değerlerden bahsetme hakkı yoktur.'

Yayın Tarihi: 25.11.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadına Yönelik Şiddete Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık konusundaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Erdoğan, "Kadınlara, anne, eş ve kız çocuklarına şiddet uygulayan, ayrımcılık yapan ve öteleyenlerin insani, vicdani, kutsal değerlerden bahsetme hakkı olamaz" dedi.

Konuşmasında, toplumsal değerlerin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kadınlara karşı yapılan her türlü şiddetin karşısında duracaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, toplumun bu konudaki hassasiyetinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği noktasında atılacak adımlara dair yeni bir perspektif sunarak, kamuoyunun dikkatini çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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