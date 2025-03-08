Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadının Güçlenmesi İçin Yeni Adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni genelge ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nu kurduklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 20:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadının Güçlenmesi İçin Yeni Adım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadınlara Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayımladığı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu ve il düzeyindeki koordinasyon kurullarının kurulacağını duyurdu.

Bu önemli adım, kadınların toplumsal ve ekonomik alanda güçlenmesine yönelik atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Oluşturulan kurullar, kadınların haklarının korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli projeler geliştirecek.

Erdoğan, kadınların toplumda daha aktif rol almasının önemine dikkat çekerek, bu tür girişimlerin kadınları daha güçlendireceğini vurguladı.

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