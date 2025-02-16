Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe'ye Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü sanatçı Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kahtalı Mıçe'ye Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahtalı Mıçe" olarak bilinen ünlü ses sanatçısı Mustafa Aslan'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Sanatçının Değeri Vurgulandı

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk müziğimizin usta isimlerinden, türküleriyle Anadolu'muzun ezgilerini en güzel şekilde yansıtan değerli sanatçımız Kahtalı Mıçe Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı, ayrıca "Kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." diyerek, Aslan'ın kaybının derin üzüntü yarattığını belirtti.

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