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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kamu Düzeni Vurgusu

Erdoğan, milletin huzurunu bozacak eylemlere karşı kararlı bir tutum sergileyeceklerini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kamu Düzeni Vurgusu

Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Milletimizin huzurunu kaçıran ve kamu düzenini bozan her kim olursa olsun, devletimizin kadife eldiveni içindeki çelikten yumruğuyla yüzleşmek zorunda kalacaktır." diyerek, güvenlik ve huzuru sağlamak için kararlılıklarını vurguladı.

Güvenlik Önlemleri İle İlgili İfadeleri

Erdoğan, toplumsal düzenin korunması adına gerekli önlemlerin alınacağını ve vatandaşların güvenliğinin her şeyden önce geldiğinin altını çizdi.Devletin Gücü

Bu açıklamalarla birlikte, devletin otoritesinin milletin huzurunu korumak için her türlü tedbiri alacağının mesajını vermiş oldu.

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