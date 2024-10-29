Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mücadelemiz devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği açıklamalarda, ülkenin mücadelesinin amacına ulaşacağını vurguladı. Erdoğan, "Mücadelemizin gayesine ulaşmasını ne terör örgütleri ne de bölgemizi kana ve ateşe bulamaya çalışanlar engelleyebilir. Ayrıca, bu durumu şımartarak destekleyen emperyalistlerin de aynı şekilde engel olamayacağını düşünüyorum," dedi.

Kararlılık ve İnanç

Erdoğan, özellikle milli birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu zor süreçleri başarıyla atlatacağını ifade etti. "Milletimizin gücü, bu tehditleri aşmak için yeterlidir," diye ekledi.