Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kararlılık Vurusu: 'Terörle Mücadele Sona Erecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vurucu Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık vurgusuyla önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, devam eden operasyonların amansız bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, 'Gerekirse taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar bu mücadelenin arkasında duracağız' ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede Geri Adım Yok

Erdoğan'ın açıklamaları, hükümetin terörle mücadele kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi. Türkiye'nin güvenliği için her türlü önlemi alacaklarını söyleyen Erdoğan, terörist unsurlara karşı mücadelelerinin daha da yoğunlaşacağını belirtti.