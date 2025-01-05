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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Yeni Duvarlara İzin Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşlik mesajı vererek yeni ayrılıklara izin vermeyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Yeni Duvarlara İzin Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllardır aynı coğrafyada yaşadığımız kardeşlerimizle olan bağlara dikkat çekerek, "Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaştığımız, yan yana yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza yeni duvarlar örülmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrışmaya Karşı Çıkıyoruz

Erdoğan, konuşmasında ayrışmalara ve çatışmalara karşı durma vurgusu yaparak, birlik ve beraberliğin önemine değindi. Bu sözler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki yaklaşımını ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek için atılacak adımları gözler önüne seriyor.

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